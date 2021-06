„Corona-Hotline“: Infotelefon des Gesundheitsamts schränkt Zeiten ein

Rhein-Neckar. Das Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, passt wegen der sinkenden Corona-Fallzahlen das Infotelefon an. Das teilte das Landratsamt Rhein-Neckar am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilug mit. Mit den sinkenden Fallzahlen gingen auch die Anrufe zurück. Ab sofort ist die Hotline unter der Telefonnummer 06221/522-1881 montags bis samstags erreichbar – dies nach wie vor zu den bekannten Zeiten (werktags von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr).

Seit der Einrichtung der „Corona-Hotline“ wurden mehr als 150.000 Anrufe bearbeitet, heißt es in der Mitteilung. Mittlerweile sei das Anrufaufkommen jedoch vor allem an den Wochenenden deutlich gesunken. So gingen an den vergangenen beiden Sonntagen zusammen gerade einmal 31 Anrufe ein.

Wer befürchtet, sich mit SARS-CoV-2 infiziert zu haben oder andere Fragen rund um das Coronavirus hat, kann die Expertinnen und Experten des Gesundheitsamtes weiterhin an sechs Tagen in der Woche erreichen.