Corona-Ausbruch in Sinsheimer Alten- und Pflegeeinrichtung

Sinsheim. In einer Sinsheimer Alten- und Pflegeeinrichtung sind 21 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen sind 16 Bewohnerinnen und Bewohner sowie fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, teilte das Landratsamt Rhein-Neckar am Freitag mit. Demnach seien Anfang der Wochen mehrere Fälle bei Bewohnern und Bewohnerinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekanntgeworden, woraufhin am vergangenen Mittwoch in den betroffenen Wohnbereichen Flächentestungen durchgeführt worden seien.

Nach weiteren Angaben sind zwei Wohnbereiche der Einrichtung von dem Ausbruch betroffen, für die ein Besuchsverbot ausgesprochen wurde. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.