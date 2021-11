Rauenberg. In einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Rauenberg sind 16 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mitteilte, sind neun Bewohnerinnen und sowie sieben Mitarbeitende betroffen. Aktuell würden sich die Fälle auf zwei Wohnbereiche der Einrichtung beziehen.

Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.