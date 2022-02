Corona-Ausbruch in Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Sinsheim

Sinsheim. In einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Sinsheim hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das hat das Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag mitgeteilt, das auch für den Betrieb der Unterkunft verantwortlich ist.

Nachdem mehrere Schnelltests positiv waren und diese auch durch PCR-Tests bestätigt wurden, hat das Gesundheitsamt am vergangenen Donnerstag auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft eine Flächentestung durchgeführt. Bisher seien insgesamt 77 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet worden, hieß es weiter. Die positiv getesteten Personen sowie enge Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne.

