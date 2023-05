Corona als Arbeitsunfall? Klägerin scheitert vor Speyerer Sozialgericht

Speyer/Grünstadt. Eine Betreuungskraft der Dekan-Ernst-Schule in Grünstadt ist mit ihrer Klage auf Anerkennung ihrer Corona-Erkrankung als Arbeitsunfall am Dienstag beim Sozialgericht in Speyer gescheitert. Die Stadtverwaltung Grünstadt meldete im Dezember 2020 mittels Unfallanzeige, dass eine Mitarbeiterin im Oktober an Covid-19 erkrankt sei.

Die Infektion sei möglicherweise in der Schule bei der Betreuung eines in Erkrankungsverdacht stehenden Kindes erfolgt. Eine Maskenpflicht bestand zum damaligen Zeitpunkt für Grundschüler in Rheinland-Pfalz nicht. Nach Angaben der Klägerin, heilte die Infektion bei ihr nicht vollständig aus. Sie klagt über Langzeitfolgen wie Abgeschlagenheit und über eine Beeinträchtigung des Geruchs- und des Geschmackssinns.

Nachweis über intensiven Kontakt mit infizierter Person fehlt

Das Sozialgericht hat entschieden, dass der Betreuungskraft kein Anspruch auf Anerkennung der Covid-19-Infektion als Arbeitsunfall zusteht. Es lässt sich schon nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass sich die Klägerin während der beruflichen Tätigkeit angesteckt hat.

Die Anerkennung eines Arbeitsunfalles setzt einen nachgewiesenen intensiven Kontakt mit einer infizierten Person voraus. Hier könne jedoch nicht mit der notwendigen Sicherheit angenommen werden, dass das Kind im Zeitpunkt des genannten Kontakts mit der Klägerin überhaupt infiziert war. Ein direkter Erregernachweis fehle; das Kind sei nicht getestet worden.

Urteil nicht rechtskräftig

Da die Symptome bei Covid-19 unspezifisch sind, sei der Nachweis einer Infektion der in Frage kommenden Indexperson grundsätzlich durch einen zeitnahen Erreger-Nachweistest zu erbringen. Lässt sich ein Nachweis nicht erbringen, könne auf den bloßen Verdacht allein die Wahrscheinlichkeit eines Kausalzusammenhanges nicht gestützt werden. Für eine Beweislastumkehr bei allgemeinem Infektionsrisiko sieht das Sozialgericht keine Veranlassung. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig