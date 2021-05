CO2-Ampel für Schulen

Landau. Im Werkunterricht eine CO2-Ampel bauen? Für Schulen in der Südpfalz könnte das bald zum Alltag gehören. So haben die Vorsitzenden des Zentrums für Technikkultur Landau (ZTL), Karsten Moock und Dominik Simon, 30 CO2-Ampeln an die Landräte Dietmar Seefeldt und Fritz Brechtel sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch überreicht. „Die Ampeln können an Schulen und Kindergärten zur Überprüfung der Raumluft dienen, sind aber auch als Prototypen für den Nachbau in Technik-AGs oder im Rahmen des Unterrichts gedacht“, sagt Moock.

Messung alle zwei Sekunden

Der Anteil von CO2 in der Raumluft spiele in Pandemie-Zeiten eine zentrale Rolle. Daher haben Mitglieder des ZTL für ihren Makerspace in Landau CO2-Ampeln gebaut, die alle zwei Sekunden den CO2-Gehalt der Luft messen. „Ist der Anteil zu hoch, springt die Ampel von Grün auf Gelb, dann auf Rot beziehungsweise Rot blinkend und signalisiert damit, dass gelüftet werden sollte“, erklärt Moock das Prinzip. Der Sensor messe dabei nach den vom Umweltbundesamt empfohlenen Richtwerten und sei denkbar einfach in der Bedienung. „Sie muss lediglich mit Strom versorgt werden und ermittelt dann mit der Inbetriebnahme sofort die Luftqualität.“

„Damit die Ampel möglichst vielen zur Verfügung steht, finden Interessierte alle Infos rund um den Bau einer solchen Ampel im Internet“, ergänzt Dominik Simon. sin

Info: Bauanleitung unter www.ztl.space

