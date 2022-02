China bestellt acht Pumpen für Atomkraftwerk: Größter Auftrag der KSB-Historie

Frankenthal. Der Ausbau der Kernenergie in China beschert dem Frankenthaler Pumpenhersteller KSB den größten Auftrag seiner gut 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Für mehr als 100 Millionen Euro produziert KSB zusammen mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SEC-KSB acht Hauptkühlmittelpumpen für ein derzeit im Bau befindliches Kernkraftwerk im Süden Chinas. Das teilte der Pumpen- und Armaturenspezialist am Donnerstag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben des Unternehmens werden „substanzielle Teile“ der bestellten Pumpen am Stammsitz in Frankenthal hergestellt. Die Produktion werde fast vier Jahre in Anspruch nehmen und damit am Standort „über mehrere Jahre eine hohe Auslastung sichern“, sagte Stephan Bross, der in der KSB-Geschäftsleitung für Technologie verantwortlich ist, der Mitteilung zufolge.

KSB ist nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen für die vier modernsten chinesischen Kernkraftwerkstypen zertifiziert worden – und hofft, dadurch auch bei anstehenden europäischen Atomprojekten als Zulieferer ausgewählt zu werden. „Auch in Europa sind neue Kernkraftwerke vergleichbaren Typs geplant“, sagte Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. „Deshalb haben wir mit dem Auftrag für China hier eine exzellente Ausgangsposition.“

KSB beschäftigt nach eigenen Angaben rund 15 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt Pumpen und Armaturen für Kraftwerke, Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, Bergbau und viele Anwendungen in Industrie und Gebäudetechnik her. Im vergangenen Jahr hatte die sich erholende Weltwirtschaft KSB zu einem Plus bei Auftragseingängen und Umsatz verholfen. Der Umsatz legte um 136 Millionen Euro auf 2,344 Milliarden Euro zu. Das Betriebsergebnis (Ebit) lag zwischen 135 und 145 Millionen. Die genauen Zahlen will das Unternehmen im März mitteilen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2