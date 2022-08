Chihuahua stirbt nach Hundeattacke in Speyer – Besitzerin verletzt

Speyer. Ein großer Hund hat in Speyer einen Chihuahua und seine Besitzerin angegriffen und verletzt. Die Frau ging nach Angaben der Polizei mit ihrem Haustier am Samstagvormittag Gassi, als gleichzeitig eine andere Frau ihren Hund aus dem Auto ließ. Die Fußgängerin wollte aus Sicherheitsgründen ihren Chihuahua auf den Arm nehmen, was ihr jedoch nicht mehr gelang, da sich das große Tier nicht mehr von seiner Besitzerin halten ließ und den kleinen Hund angriff. Durch die Wucht des großen Tieres stürzte die Frau zu Boden und zog sich Schmerzen in der rechten Körperhälfte zu. Ihr Chihuahua verstarb nach der Hundeattacke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1