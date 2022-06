Wiesloch. In einem Zentrallager in Wiesloch sind am Dienstag Chemikalien ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, ist derzeit ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften im Bereich "In den Weinäckern" im Einsatz. Das Zentrallager, in dem die nicht näher benannten Chemikalien austraten, wurde geräumt. Ebenso ein angrenzendes Möbelhaus. Der Austritt ist laut der Beamten vor Ort zwischenzeitlich eingedämmt.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen zu halten.

