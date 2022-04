Chaos nach Schneefall in der Region

Rhein-Neckar. Starker Schneefall hat am Wochenende in der Region zu zahlreichen Polizei- und Feuerwehreinsätzen geführt und Verzögerungen im ÖPNV verursacht. So stellte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) unter anderem den Betrieb auf der kompletten Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg und Weinheim am frühen Samstagmorgen ein. Auch im Laufe des Samstages rechnete die RNV mit weiteren Einschränkungen im gesamten Verkehrsgebiet. In der Nacht hatte das Verkehrsunternehmen auf Twitter mitgeteilt, das es wegen des Schneefalls zu starken Verspätungen und Fahrtausfällen komme. Bereits am Freitag gab es wegen des Schneefalls Streckensperrungen.

Weil es bei Schneeglätte zu schnell unterwegs war, ist auf der A65 bei Edenkoben ein 20-jähriger Mann von der Fahrbahn abgekommen. Er geriet in die Böschung, überschlug sich und kam auf dem Autodach liegend zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. An seinem Pkw entstand allerdings ein Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke in Fahrtrichtung Ludwigshafen für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden, teilte die Polizei in einer Meldung mit.

Bäume umgestürzt

In Weinheim brach außerdem ein Baum wegen der Schneelast zusammen und beschädigte drei Autos. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. In Eberbach verursachte ein umgestürzter Baum nach Angaben der Polizei einen Verkehrsunfall mit 2000 Sachschaden. Verletzt wurde auch hier niemand.

Auf der L596 ist ein Linienbus auf der schneebedeckten Fahrbahn zwischen Wilhelmsfeld und Peterstal ins Rutschen geraten und stehengeblieben. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Der Linienbus musste abgeschleppt worden sein. Die K4284 wurde laut Polizei wegen eines Erdrutsches zwischen Ehrstädt und Grombach gesperrt. Die betroffene Strecke konnte gegen 4.15 Uhr wieder freigegeben werden. Auf der L535 sei die Fahrbahn zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld durch umgestürzte Bäume und querstehende Fahrzeuge blockiert gewesen. Auch hier rückten die Beamten für Räumungsarbeiten aus.

Am Samstagmorgen teilte die Polizei Bad Dürkheim mit, dass die Bundesstraße 37 von Hardenberg bis Frankenstein sowie die B271 von Seebach bis Deidesheim gesperrt war. Und auch die L517 von Annaberg bis Leistadt sei wegen des Schnees und umgestürzter Bäume voll gesperrt gewesen. Die Aufräumarbeiten der Feuerwehr dauerten den ganzen Tag über an.

Die K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg blieb aufgrund von Aufräumarbeiten den gesamten Tag für den Verkehr gesperrt. Die Strecken zur Weilach und Lindemannsruhe waren ebenfalls von Aufräumarbeiten betroffen, weshalb darum gebeten wurde, diese Parkplätze nicht anzufahren. red/vs

