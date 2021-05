CDU Rheinland-Pfalz wählt Liste für Bundestagswahl

Mainz. Die rheinland-pfälzische CDU wählt am Samstag auf einem Parteitag (ab 10.00 Uhr) ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl im September. "Das wird kein einfacher Gang werden", sagte die Landesvorsitzende Julia Klöckner bei der Vorstellung des Vorschlags für die Liste. "Die Grünen sind eine Herausforderung, und diese Herausforderung nehmen wir an."

AdUnit urban-intext1

Neben Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner ist auch CDU-Bundesparteichef und Kanzlerkandidat Armin Laschet als Redner auf dem Parteitag angekündigt. Bei der Entscheidung für den Kanzlerkandidaten hatten sich mehrere Kreisverbände der Partei in Rheinland-Pfalz für Laschets Mitbewerber, den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ausgesprochen.

Der Vorschlag des Landesvorstands für die Liste zur Bundestagswahl wird von Klöckner angeführt. Danach folgen der Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart. Auf der Liste stehen 41 Kandidaten, 16 von ihnen sind Frauen (39 Prozent). Auf den ersten 15 Plätzen sind es 3 Frauen (20 Prozent). Im aktuellen Bundestag stellt die CDU Rheinland-Pfalz 14 Abgeordnete.

Zu dem Parteitag werden rund 250 Delegierte erwartet, die digital zugeschaltet werden. Der Vorstand will in einem Hotel in Mainz zusammenkommen, in dem auch Laschet vor Ort erwartet wird. Die elektronische Abstimmung des Parteitags soll durch eine anschließende Briefwahl rechtlich abgesichert werden.

AdUnit urban-intext2

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März erreichte die CDU 27,7 Prozent der Stimmen. Die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer wurde mit 35,7 Prozent erneut stärkste Partei und bildet nun erneut eine Regierung mit den Grünen und der FDP.