CDU plant im März vier Regionalkonferenzen zu neuem Programm

Berlin. Die CDU will im März auf vier Regionalkonferenzen über Ideen für ihr geplantes neues Grundsatzprogramm diskutieren. Auftakt mit Parteichef Friedrich Merz ist am 9. März in Pforzheim in Baden-Württemberg, wie die CDU-Bundeszentrale am Freitag mitteilte. Dort beteiligen sich auch die Landesverbände Rheinland-Pfalz und Saarland. Weitere Konferenzen folgen dann am 10. März in Münster in Nordrhein-Westfalen, am 23. März im sächsischen Schkeuditz und am 24. März in Dobbin-Linstow in Mecklenburg-Vorpommern.

Neben Merz kommen auch Generalsekretär Mario Czaja, der Leiter der Programmkommission Carsten Linnemann und Vize-Generalsekretärin Christina Stumpp zu den Konferenzen, wie es weiter hieß. Dabei soll es außer um aktuelle Themen vor allem um Grundsatzfragen auf dem Weg zu einem neuen Grundsatzprogramm gehen. Beschlossen werden soll es 2024. Das aktuelle stammt noch von 2007. Um Meinungen der Basis einzuholen, sollen im März auch Fragebögen an alle Mitglieder herausgehen, wie die CDU angekündigt hatte. Geplant ist außerdem ein Bundeskonvent am 16. und 17. Juni in Berlin.