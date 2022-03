Helmstadt-Bargen. Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen zu einem Brand eines Carports in der Bankstraße in Helmstadt-Bargen gerufen worden. Nach ersten Angaben der Polizei sind die Einsatzkräfte derzeit damit beschäftigt, ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohngebäude zu verhindern. Zum Ausmaß oder der Ursache des Feuers gibt es noch keine Erkenntnisse.

