Mannheim. Die Kleinkunstbühne „Palü“ muss den Termin am 19. März mit „Carmela de Feo“ verschieben. Ein Ausweichtermin ist der 6. Mai 2022. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer die Karte zurückgeben will, schickt diese bis 30. April mit der Bankverbindung an Andreas Hänssler, Edwin-Reis-Str. 5, 68229 Mannheim.

