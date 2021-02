Mannheim. Drei- oder sechsjähriges Technisches Gymnasium, Berufskollege, Fachschule für Technik, Meisterschule: Die Carl-Benz-Schule (CBS) an der Neckarpromenade 23 in der Neckarstadt-Ost bietet Jugendlichen eine Fülle von Möglichkeiten. Darüber informiert sie bei einem virtuellen Infotag am Samstag, 30. Januar. Im Angebot sind ein „digitaler Schulrundgang“ und Vorträge zu den einzelnen Schularten in Form von Video-Konferenzen, bei denen sich die Besucher zuschalten können. Darüber hinaus bietet die CBS individuelle Termine für „digitale Gesprächsräume“, um offene Fragen direkt klären zu können.

AdUnit urban-intext1

Die CBS bittet um Anmeldung zur digitalen Infoveranstaltung bis 27. Januar. Weitere Details dazu und zu den Uhrzeiten gibt es im Internet unter cbs-mannheim.de.