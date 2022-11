Speyer. In Speyer sind am Montagnachmittag mehrere Gramm Marihuana gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schifferstadter Straße insgesamt 14,5 Gramm. Die Polizei stellte das Betäubungsmittel sicher. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06232 137-0 zu melden.

