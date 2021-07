Speyer. Zwei Menschen sind beim Hantieren mit einem Campingkocher in Speyer verletzt worden. Der Betreuer und das Kind gehörten nach Polizeiangaben zur Gruppe eines Ferienlagers im Gemeindehaus der Stadt, die am Freitagabend mit dem Kocher ihr Essen zubereiten wollte. Als der Kocher plötzlich in Flammen aufging, zogen sich beide Brandverletzungen zu. Zur Behandlung wurden sie ins Krankenhaus gebracht.

