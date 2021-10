Café Central öffnet ab sofort wieder

Weinheim. Nach sehr vorsichtigem Herantasten steht die Ampel im Café Central ab sofort auf Grün: In dem preisgekrönten Musikclub kann wieder getanzt und gefeiert werden – ohne Maske. Zudem kann die volle Kapazität des Clubs genutzt werden. Möglich machen dies spezielle Virenfilter, die im Veranstaltungsraum und im Backstagebereich eingebaut wurden. Mittels UV-Licht, können so Viren und Bakterien abgetötet werden, der Wirkungsgrad der Anlage liegt bei 99,9 Prozent. Dies ist mittlerweile auch amtlich bestätigt: Das Gesundheitsamt Heidelberg hat sehr schnell einen Antrag auf Befreiung der Maskenpflicht auf der Tanzfläche genehmigt.

Doch völlig unbedarft geht der Club nicht in die Herbst- und Wintersaison. „Es muss allen klar sein, dass wir uns weiterhin an die geltenden Corona-Bestimmungen halten“, sagt Clubbetreiber Michael Wiegand. Das heißt: Bis zum 15. Oktober gilt die 3G-Regel, danach steigt man um auf die 2G-Regel; dann haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. „Wir tragen damit auch einem Publikumswunsch Rechnung. Denn in den vergangenen Wochen haben sich viele Menschen bei uns gemeldet, die sich nach den geltenden Regeln für den Club erkundigt haben und viele von ihnen sagten, dass sie sich unter 2G-Bedingungen sicherer fühlen würden.“

Die Bühne im Weinheimer Café Central füllt sich wieder mit Leben. © Hasübert

Übrigens: Auch die anderen Musikclubs in Weinheim sind wieder am Start. Der Beat-Club hat seinen Betrieb bereits aufgenommen, für die Veranstaltungen müssen sich die Besucher bis zum Vorabend mit Name und Telefonnummer anmelden. Dort gilt die 2G-Regel – man muss geimpft oder genesen sein. Und am Freitag, 15. Oktober, startet der Muddy’s Club nach eineinhalb Jahren Stillstand wieder durch.