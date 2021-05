Button für den Hut auch ohne Fest

Frankenthal. Sammler-Button auch ohne Feiern: Obwohl das Strohhutfest auch in diesem Jahr pandemiebedingt ausfallen muss, können Fans und Sammler trotzdem den Strohhutfest-Button kaufen. Darauf weist die Stadtverwaltung Frankenthal in einer Mitteilung hin. Ab Freitag, 21. Mai, ist das Erinnerungsstück für zwei Euro im Frankenthaler Einzelhandel erhältlich. Zusätzlich baut die Stadtverwaltung im Rahmen des Wochenmarkts am 21. und 28. Mai jeweils von 10 bis 12 Uhr einen Button-Verkaufsstand in der Speyerer Straße (vor Fielmann) auf, heißt es weiter. Der Erlös kommt erneut den Frankenthaler Vereinen zugute, die üblicherweise auf dem Strohhutfest vertreten sind.

Das Motiv des diesjährigen Buttons greift die Corona-Thematik auf: „Strohhut ohne Fest“ prangt in Gelb und Weiß auf blauem Grund. Die Auflage beträgt in diesem Jahr ausnahmsweise 11 111 statt wie üblich 10 000 Stück. Bürgermeister Bernd Knöppel ruft dazu auf, zahlreiche Buttons zu kaufen, um die Vereine zu unterstützen: „Jeder verkaufte Button zählt – in der Pandemie gilt das umso mehr! Die Frankenthaler Vereine freuen sich über jede Unterstützung.“ her