Busse ersetzen S-Bahnen

Neustadt. Weil in Weidenthal ein Bahnübergang abgebaut wird, kommt es zu Zugausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte, fallen die Fahrten der S-Bahnen der Linien S2 und S3, zwischen Kaiserslautern und Neustadt ab kommenden Mittwoch und Donnerstag, 1. September und 2. September, bis Sonntag und Montag (5./6. September), jeweils von 22.15 Uhr bis 4.45 Uhr, aus. Es besteht ein Schienenersatzverkehr. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist laut einer Mitteilung aus Platzgründen nicht möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1