Busfahrer verliert Bewusstsein und verursacht Unfall - rund 70.000 Euro Schaden

Speyer. Ein Busfahrer in Speyer hat am Freitagvormittag kurzzeitig das Bewusstsein verloren und einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei geriet der 51-Jährige auf die gegenüberliegende Seite der Fahrbahn und stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen und schob dieses auf zwei weitere geparkte Autos auf. Verletzt wurde bei Unfall niemand. Der inzwischen wieder bei Bewusstsein befindliche Busfahrer wurde dennoch zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 70 000 Euro.

