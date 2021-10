Busfahrer streiken wieder - Verkehr in Speyer, Neustadt und der Region Rheinpfalz betroffen

Speyer/Rheinland-Pfalz. Im Tarifkonflikt der privaten Busbetriebe in Rheinland-Pfalz haben mehrere Hundert Busfahrer am Freitagmorgen ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen vom eintägigen Streik seien weite Teile des Landes, teilte die Gewerkschaft Verdi in Mainz mit. Unter anderem die Fahrerinnen und Fahrer des Busunternehmens DB Regio Bus sowie von Palatina Bus mit Linienverkehr in der Region Neustadt und Rheinpfalz würden sich am Streik beteiligen, so Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider auf Nachfrage dieser Redaktion. Im Speyerer Stadtverkehr sind laut Mitteilung der Stadt seit 9 Uhr die Linien 561 bis 569 betroffen. Der Streik soll den ganzen Tag fortgeführt werden.

Erst am Freitag zuvor waren rund 1000 Busfahrer in Rheinland-Pfalz in Streik getreten. Diese Woche seien es ferienbedingt weniger Streikende, sagt der Verdi-Sprecher. Im Tarifkonflikt konnten sich die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) Rheinland-Pfalz und Verdi bislang auf keinen neuen Manteltarifvertrag einigen. Die Gewerkschaft fordert die Anhebung von Löhnen und eine Bezahlung von Standzeiten, also den Pausen während einer Arbeitsschicht. Betroffen sind rund 3500 Busfahrerinnen und Busfahrer. "Man muss jederzeit mit kurzfristigen Streiks rechnen", so Bärschneider. "Und zwar solange, bis es endlich zu einer Einigung kommt."