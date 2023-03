Busfahrer drängt siebenjährigen Radler von der Straße ab und flüchtet

Böbingen. Ein bislang unbekannter Busfahrer hat am Mittwoch einen sieben Jahre alten Radfahrer von der Straße abgedrängt. Nach Polizeiangaben erschrak der Junge zudem durch den aufheulenden Motor und stürzte auf dem Feldweg der Gäuschule zwischen Altdorf und Böbingen (Landkreis Südliche Weinstraße) in einen Graben. Bei dem Sturz verletzte er sich an der rechten Hand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unbekannte hielt kurz an, erklärte dem Jungen, dass er an dem Sturz keine Schuld hätte und setzte seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu verständigen. Der Fahrer konnte inzwischen ermittelt werden. Gegen den 51 Jahre alten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 in Verbindung zu setzen.