Neuhofen. Am Samstag ist gegen 1.30 Uhr ein Stein auf einen fahrenden Linienbus in Neuhofen geworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Sachbeschädigung in der Rottstraße, bei der die Seitenscheibe und eine Anzeigetafel zerstört worden sind. Es wurden keine Fahrgäste verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06235/4950 zu melden.

