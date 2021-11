BUND will die Dunkelheit schützen

Rhein-Neckar. Die Nacht und ihre Dunkelheit schützen – das ist das Ziel des Projektes „Die Nachtretter“, das der Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Heidelberg nun gestartet hat. Wie der Naturschutzverein am Montag mitteilte, werde die nächtliche Welt immer heller – „und das in Zeiten eines globalen Klimawandels und der unabdingbaren Notwendigkeit, unseren Energieverbrauch zu drosseln“. Zudem rücke aktuellen Forschungsergebnissen zufolge die Lichtverschmutzung als eine der Hauptursachen für den Rückgang der nacht- und dämmerungsaktiven Lebewesen in den Fokus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Im Rahmen des Projekts ,Die Nachtretter’ möchten wir die Kommunen, Firmen, Kirchengemeinden und Privatpersonen im gesamten Rhein-Neckar-Raum ansprechen und dazu motivieren, die nächtlichen Lichtemissionen zu reduzieren. Jeder Einzelne kann hier einen Beitrag leisten“, so BUND-Regionalgeschäftsführerin Bianca Räpple.

Auch zu helle Straßenbeleuchtung kann dem BUND gemeldet werden. © dpa

Mit Hilfe der Bevölkerung will der BUND zudem eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes durchführen. Der Naturschutzverein hat dafür einen Fragebogen erstellt, der im Internet heruntergeladen werden kann. „Jede ist dazu aufgerufen, mitzumachen und ,Problemzonen’ wie angestrahlte Gebäude, nach Ladenschluss beleuchtete Parkplätze, zu helle Straßenbeleuchtung, usw. zu erfassen und Verantwortliche anzusprechen“, so Räpple. Hierfür können Interessierte beim BUND auch kostenlos ein Luxmeter ausleihen, um die Helligkeit genau zu messen.

Das Projekt wird von der Stiftung Naturschutzfonds Baden Württemberg mit 20 000 Euro gefördert. her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2