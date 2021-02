Schriesheim. Der Autobahnlärm der A 5 in Höhe Schriesheim bewegt seit Wochen die Gemüter an der Bergstraße. Nun haben die Anwohner Gelegenheit, ihre Beschwerden dem Lärmbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Thomas Marwein, vorzutragen – digital an diesem Donnerstag, 18 Uhr. Vermittelt hat die digitale Bürgersprechstunde zum Thema Autobahnlärm der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl, der ebenfalls zugeschaltet wird.

AdUnit urban-intext1

Teilnahme unter https://zoom.us/j/94493016904