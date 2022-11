Bürgerdialog zu Radweg in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Unter der Hochstraße soll ein neuer Pendler-Radweg entstehen, der auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern eine direkte Verbindung vom Hauptbahnhof mit der Konrad-Adenauer-Brücke bildet – und somit ein wichtiger Baustein im Radwegenetz der Region ist. Dafür habe die Stadtverwaltung Ludwigshafen viele Varianten geprüft und bewertet, um die Interessen vieler unterschiedlicher Gruppen im Blick zu behalten, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Pläne sollen nun am Montag, 21. November, im Bau- und Grundstücksausschuss sowie am Dienstag, 22. November, im Ortsbeirat Südliche Innenstadt vorgestellt werden. Daran anschließend wird die Stadt den Dialog mit Anwohnern, Radfahrern und Bürgern suchen.

So findet am Mittwoch, 23. November, ab 18 Uhr, auf www.ludwigshafen-diskutiert.de eine Online-Sprechstunde mit Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt sowie Experten der Stadtverwaltung statt. Vom 24. November bis 8. Dezember können online Fragen gestellt werden. Am 12. Dezember soll dann der Stadtrat über das weitere Vorgehen entscheiden. her