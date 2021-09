Bürger votieren gegen Großprojekte

Bad Dürkheim. Dreimal ein klares „Nein“ haben die Bürgerentscheide in Bad Dürkeim, Bobenheim-Roxheim und Otterstadt erbracht. Sie sind in der Pfalz zusammen mit dem Kreuzchen zur Bundestagswahl abgefragt worden. Abgestimmt haben die Stimmberechtigten über ein geplantes Hotel in Weinblatt-Form, ein neues Gewerbegebiet und ein Wohnbauprojekt.

Besonders heiß diskutiert wurde ein Hotelprojekt in der Silz in Bad Dürkheim. Entstehen sollte das mehrstöckige 120-Betten-Haus auf dem Gelände der Alten Stadtgärtnerei. So hatte sich eigens die Bürgerinitiative „Alte Stadtgärtnerei“ gegründet, die den Verkauf des „sowohl städtebaulich und landschaftlich als auch klimatisch äußerst wertvollen Gebiets“ an einen Projektentwickler verhindern wollte. Nun haben die Bürger klar abgestimmt: 71 Prozent der Dürkheimer, die ihr Kreuz gesetzt haben, stimmten mit „Nein“, so dass die Stadt das etwa 1,5 Hektar große Areal nicht an die Projektentwickler verkaufen darf. 2949 (29 Prozent) Bürger stimmten einem Verkauf zu.

Weinhotel kommt nicht

„Es ist entschieden: Das Weinhotel wird nicht kommen. Eine klare Mehrheit hat sich dagegen ausgesprochen. Das ist der Erfolg all derer, die sich mit viel Aufwand und persönlichem Engagement für ihre demokratischen Rechte eingesetzt und sich kritisch gegen das Hotelprojekt positioniert haben. Dafür im Namen aller Bürger und Bürgerinnen meinen Respekt und Dank“, kommentierte Oberbürgermeister Christoph Glogger (SPD) den Ausgang. Was die Zukunft der Alten Stadtgärtnerei angeht, bleibt Glogger gelassen: „Wir haben jetzt erst einmal Klarheit und werden die weiteren Schritte in Ruhe mit den Gremien bedenken. Dabei sollte es aus meiner Sicht auch keine Vorfestlegungen geben.“ Die Alte Stadtgärtnerei liegt an der Bebauungsgrenze der Dürkheimer Innenstadt östlich der Landstraße 517 Richtung Leistadt in der Nähe des Wohnmobilparkplatzes unterhalb von Michels- und Spielberg im Osten. Nach Süden grenzt das Wohngebiet Silz an, im Norden befinden sich Weinbauflächen.

In Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) will eine Mehrheit der Stimmberechtigten kein gemeinsames Gewerbegebiet auf etwa zehn Hektar Acker der örtlichen Landwirte. Deshalb votierten von 2140 Menschen 1568 mit „Nein“ gegen das „Pionierquartier“. 562 hatten mit „Ja“ gestimmt. „Die Bürger und Bürgerinnen haben ein sehr eindeutiges Votum abgegeben, das die handelnden Personen beachten werden“, betont Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) auf Anfrage.

Ein klares Nein für ein geplantes Neubaugebiet südlich der Einkaufsmärkte am Südring gab es in Bobenheim-Roxheim. Laut Verwaltung waren 3089 Personen (54,2 Prozent gegen das Vorhaben, während sich 2607 (45,8 Prozent) dafür ausgesprochen haben.