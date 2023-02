Bündnis „Solidarität mit Rojava!“ ruft zu Demo in Mannheim auf

Mannheim. Das Bündnis „Solidarität mit Rojava!“ ruft am Samstag, 4. Februar, zum Protest gegen die Kampfhandlungen der Türkei in den kurdischen Gebieten in Nordsyrien auf. Die Demonstration wird um 13 Uhr am Eingang der Planken gegenüber dem Wasserturm beginnen und mit einer Abschlusskundgebung am Alten Messplatz enden. Der kurdische Publizist Luqman Guldive und die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut von der Partei „Die Linke“ werden sprechen Bernd Köhler wird die Veranstaltung musikalisch begleiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Bündnis „Solidarität mit Rojava!“ erklärt seine Motivation folgendermaßen: „Seit Monaten schon droht der türkische Machthaber Erdogan unverhohlen mit dem Einsatz von Bodentruppen. In Deutschland aber auch in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region, leben viele Menschen mit türkischer und kurdischer Migration. Sie erwarten, dass der türkische Angriffskrieg sofort gestoppt wird.“