Überfall auf Schriesheimer Postfiliale wird bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ausgestrahlt

Schriesheim. Nachdem Ende Mai eine Postfiliale in Schriesheim überfallen wurde, wird der Fall nun innerhalb der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ gezeigt. Bei dem Überfall hatten der oder die unbekannten Täter nach Angaben der Polizei unter Anwendung von Gewalt mehrere Zehntausend Euro Bargeld erbeutet. Nun erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler durch die Ausstrahlung am Mittwoch, 8. Dezember (20.15 Uhr), Hinweise zu der Tat. Dafür wird im Anschluss an die Sendung ein Hinweistelefon im Kriminalkommissariat in Mannheim eingerichtet. Zuschauerinnen und Zuschauer, die Hinweise geben können, können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.

"Als sie den Mann vor der Tür stehen sieht, beschleicht die Angestellte ein ungutes Gefühl. Sie zögert. Schließlich öffnet sie ihm – hätte sie doch lieber auf ihren Bauch gehört", beschreibt das ZDF in der Ankündigung der Sendung den brutalen Überfall. Der oder die Täter waren am Montag, 31. Mai, gegen 8 Uhr mit einem hellen Kastenwagen vor das Schreibwarengeschäft mit Postfiliale in der Talstraße gefahren, hatte die Polizei zu dem Fall berichtet. Unter der Annahme es handele sich um einen Paketzusteller, ließ die Angestellte einen Mann aus dem sprinterähnlichen Fahrzeug in den Laden. Der Täter überwältigte die Frau, ließ sich das Geld aushändigen und fesselte sein Opfer anschließend. Er flüchtete schließlich mit einer Komplizin oder einem Komplizen in dem Kleintransporter. Nachdem sich die Angestellte befreit hatte, verständigte sie die Polizei.

Der Täter wurde von der Polizei in einem Alter von rund 40 Jahren beschrieben. Er soll etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein und eine, stämmige, muskulöse Figur haben. Er habe deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer orangefarbenen Warnweste. Zudem soll er helle Sportschuhe, eine helle Wollmütze, einen schwarz-weiß gemusterten Schal und auffällige schwarz-weiße Handschuhe und einen blau-weiße medizinische Maske getragen haben.

Über die unbekannte Person, die auf dem Fahrersitz des Transporters saß, war zunächst nur wenig bekannt. Der Geschädigten zufolge soll es sich um eine Frau gehandelt haben.

