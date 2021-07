Der Austausch der Übergangskonstruktionen auf der Autobahnbrücke der A 6 in der Nähe der Anschlussstelle Schwetzingen-Nord ist abgeschlossen. Dies meldete die Autobahn GmbH am Dienstagmorgen. Auf der Brücke über die Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe und die Schwetzinger Siedlerstraße waren defekte Übergangskonstruktionen erneuert worden. Nachdem der Austausch auf der Fahrbahn in Richtung

...