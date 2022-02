Brieftauben mit Pfeilen beschossen - Polizei sucht nach Zeugen

Sandhausen. Unbekannte haben in Sandhausen Tauben vermutlich mit Pfeilen beschossen - die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, bemerkte die Besitzerin von drei Brieftauben am Montag, dass ihre Tiere, welche sie in der Friedrich-Ebert-Straße hält, bei einem Ausflug angegriffen wurden. Bei der Nachschau im Taubenschlag stellte die Besitzerin fest, dass im Brustbereich von zwei Tauben Pfeilähnliche Gegenstände steckten. Mit welcher Art von Waffe die Pfeile abgefeuert wurden, ist unklar. Da es sich um keine zahmen Tiere handelt, gelang es der Frau nicht, an die Tauben heranzutreten und die Geschosse zu sichern. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06224/2481.

