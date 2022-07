Brennendes Wohnmobil in Landau

Landau. Ein abgestelltes Wohnmobil ist am späten Freitagabend in der Nähe einer Lagerhalle in Landau in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ist der Brand im Kanalweg ausgebrochen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, bevor es auf eine Lagerhalle übergreifen konnte. Es wurde niemand verletzt. Bei dem Brand wurden Knallgeräusche sowie ein Rauchgeruch wahrgenommen. Das Wohnmobil brannte vollständig aus und an der Fassade der Lagerhalle entstand Sachschaden. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf etwa 41.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06341/2870 bei der Polizei in Landau zu melden.