Brennendes Fahrzeug in Weinheim

Weinheim. Ein Fahrzeug ist am Donnerstagnachmittag in Weinheim in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 17.40 Uhr über den Polizeinotruf ein brennendes Fahrzeug an der Örtlichkeit Mannheimer Straße / Klausingstraße in Weinheim

gemeldet. Der Sachverhalt konnte nach Eintreffen der ersten Streife vor Ort so bestätigt werden. Weitere Rettungskräfte treffen gerade am Einsatzort ein. Nähere Informationen gibt es noch nicht.

