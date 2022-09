Brennendes Fahrzeug auf dem Standstreifen der A 6 bei Hockenheim

Hockenheim. Ein Fahrzeug ist am Mittwochnachmittag auf der A 6 bei Hockenheim in Fahrtrichtung Heilbronn in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, könnte die Brandursache auf einen geplatzten Reifen zurückzuführen sein, welcher den Druckluftkessel zum Zerbersten brachte. Der mit Glasscherben beladene LKW verlor in der Folge einen erheblichen Teil seiner Ladung. Zur Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung waren die mittlere sowie rechte Fahrspur bis kurz vor 20.30 Uhr gesperrt. Der nicht mehr verkehrssichere LKW musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr Hockenheim mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Der 29-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1