Deidesheim. Aus bislang unbekannten Gründen hat sich in Deidesheim ein Elektro-Auto entzündet. Die Polizei teilte mit, dass das Feuer in der Nacht auf Samstag schnell auf die daneben geparkten Autos übergriff. Dabei entstand an drei Wagen und zwei Anhängern zum Teil Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehr als 100 000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde konnte den Brand schließlich löschen. Die Polizei stellte das Elektro-Auto sicher, um die Ursache des Feuers ermitteln zu können. fab