Brennender Werkstattwagen sorgt für Rauchwolke über der BASF

Ludwigshafen. Ein brennender Werkstattwagen war die Ursache für eine Rauchwolke, die sich am Freitag am Vormittag über dem Werksgelände der BASF gebildet hat. Dies bestätigte eine Sprecherin des Chemieunternehmens. Demnach war der unternehmenseigene Wagen gegen 10.25 Uhr in Brand geraten. Die Ursache dafür sei allerdings noch nicht geklärt. Die Werkfeuerwehr habe die Flammen gelöscht. Es habe keine Verletzten gegeben.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar und wurde auch in der Mannheimer Innenstadt wahrgenommen. Die Rauchentwicklung sei dadurch entstanden, dass auch die Reifen des Wagens Feuer gefangen hätten, erläuterte die BASF-Sprecherin auf Nachfrage. Es habe sich um einen Werkstattwagen gehandelt, der nur typisches Werkzeug geladen hatte. Es seien keinerlei Gefahrgüter oder andere chemietypische Stoffe transportiert worden. Auch seien keine Gebäude oder Anlagen durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden, versicherte die Sprecherin. Der Wagen habe auf einer freien Parkfläche auf dem südlichen Teil des Werksgeländes in relativer Nähe zum Rheinufer gestanden. Die Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werks unterwegs. Sie hätten im Nahbereich der Brandstelle Brandgeruch festgestellt.