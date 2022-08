Brennender Vogel verursacht Flächenbrand in Weinheim

Weinheim. Ein brennender Vogel hat am Donnerstag einen Flächenbrand in Weinheim ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte der Grünstreifen vor den Gleisen an der B3. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Vogel in die Stromleitung für die Bahnanlage flog und nach einem Stromschlag brennend abstürzte. Durch die sehr trockene Grünfläche konnte sich die Flammen schnell ausbreiten. Die Einsatzkräfte konnten die 50 Quadratmeter große Fläche schnell löschen. Für den Vogel kam jede Hilfe zu spät. Da auch ein Elektroverteiler des Strommastes brandbeaufschlagt war, wurde vorsorglich der Notfallmanager der Bahn nachgefordert.

