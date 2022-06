Dielheim. Ein Traktor „Am Hohberg“ in Dielheim ist am Samstagabend in Brand geraten. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern, wie die Polizei mitteilt. Die Brandursache war vermutlich getrocknetes Stroh, das sich durch die Wärmeabstrahlung des Motors entzündet hatte. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

