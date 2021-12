Adventskranz löst Wohnungsbrand in Oftersheim aus

Oftersheim. Bei einem Wohnungsbrand in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Sonntagnachmittag hat ein Adventskranz Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 16 Uhr die Flammen in der Nansenstraße. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass sich dieses nicht stärker ausbreiten konnte. Der Brand war lediglich auf den Tisch, auf welchem der Adventskranz stand, übergegangen. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen, zwei Rettungswägen, ein Notarzt sowie drei Polizeistreifen im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch nicht abschließend geklärt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

