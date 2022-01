Brennende Müllcontainer in Sinsheim – Polizei sucht nach Zeugen

Sinsheim-Eschelbach. Zwei Müllcontainer sind am späten Freitagabend aus bisher unbekannten Gründen in Sinsheim-Eschelbach in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge um kurz vor Mitternacht die Flammen in der Hoffenheimer Straße. Anwohner zogen die Müllcontainer, die sich in der Nähe eines Hauses befanden, auf die Straße, sodass sich die Flammen nicht auf das Anwesen ausbreiten konnten. Die Gebäudefassade sowie ein Fenster und ein Rollladen waren durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt.

13 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eschelbach waren im Einsatz. Informationen zur Höhe des Sachschadens liegen bisher nicht vor. Die Ursache des Feuers sei nach Polizeiangaben ebenfalls noch unklar.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07261/690-0 entgegengenommen.