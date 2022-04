Frankenthal. Zwei Müllcontainer haben am frühen Sonntagmorgen in Frankenthal gebrannt. Wie die Polizei berichtet, stellten Zeugen gegen 04.00 Uhr den Brand vor einem Mehrparteienhaus in der Mahlastraße fest. Sie löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher bis die Feuerwehr eintraf und konnten dadurch ein Übergreifen des Feuers auf einen Baum und Fahrzeuge im Umfeld verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

