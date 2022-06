Wörth am Rhein. Drei Autos in Wörth am Rhein haben am Samstagmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden dunkle Rauchsäulen im Bereich der Badallee gemeldet. Die Feuerwehr konnte die in Flammen stehenden Fahrzeuge löschen. Die Ermittlungen der Brandursache dauern an.

Die Polizei weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Trockenheit Waldbrandgefahr herrscht und Gräser durch heiße Fahrzeugteile entzündet werden können.