Bremse mit Gaspedal verwechselt - 67-Jähriger fährt in Glasfassade eines Schnellrestaurants

Bad Dürkheim. Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall die Glasfassade eines Schnellrestaurants in der Bruchstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann mit seinem Mercedes CL den Parkplatz des McDonalds Restaurants. Kurz vor einer Parkbucht vor dem Hauptgebäude verwechselte er vermutlich Brems- und Gaspedal und fuhr mit seinem Pkw in die Glasscheibe der Filiale.

Ein Mercedes-Fahrer hat die Glasfassade eines Schnellrestaurants beschädigt. © Polizei Rheinland-Pfalz

Aufgrund des möglichen Brechens weiterer Scheiben wurde der komplette Betrieb (Drive-In und Restaurant) bis zur Absicherung durch eine Fachfirma untersagt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.