Schriesheim. Der Branichtunnel in Schriesheim wird wegen Wartungsarbeiten in der Zeit vom Montag, 13. Dezember, bis Freitag, 17. Dezember, nachts gesperrt. Dies gilt in der Zeit zwischen 20 Uhr und 5 Uhr des Folgetages, teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Eine ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Talstraße (L536a).

