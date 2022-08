Brandursache noch unklar

Sandhausen. Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagabend im Neubachweg in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sind nach Angaben der Polizei insgesamt drei Personen leicht verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen ist, ist weiterhin unklar und derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Wiesloch, teilten die Beamten am Freitag mit. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden, die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. pol