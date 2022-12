Brandstiftung in Grundschule in Harthausen – Polizei sucht Täter

Harthausen. Unbekannte haben am Dienstagmittag einen brennenden Gegenstand in das Kellerfenster einer Grundschule in Harthausen geworfen. Wie die Polizei mitteilt, entstand daraufhin ein Schwelbrand in einem Kellerraum der Grundschule zwischen 12 und 14 Uhr. Die Feuerwehr entdeckte den Brand rechtzeitig und löschte ihn. Die im Gebäude befindlichen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte blieben laut Polizei unverletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.