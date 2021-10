Speyer. Am Testzentrum auf dem Speyerer Festplatz haben Unbekannte am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, die Plastikplanen an den Zäunen in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Gebäude wurde jedoch nicht beschädigt. Zeugen der Brandstiftung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

