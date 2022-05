Brandstifter zünden Glaswollte und Farbeimer an – hoher Sachschaden

Bobenheim-Roxheim. Unbekannte Brandstifter haben am späten Donnerstagabend in Bobenheim-Roxheim mehrere Paletten mit Glaswolle und Farbeimern angezündet. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit davon auszugehen, dass die Täter gegen 23.20 Uhr die Baustoffe einer Firma in den Fuchslöchern zielgerichtet angezündet haben. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Der Schaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden, die Polizei rechnet aber mit einem Schaden bis zu 50 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 313 0 zu wenden.

