Brandeinsatz in Worms - Essen kokelt auf dem Herd

Worms. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Sonntagmorgen zu einem Brandeinsatz ausgerückt, nachdem Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Neuhausen Brandgeruch aus einer Wohnung des sechsten Obergeschosses gemeldet hatten. Sie befürchteten, dass der Bewohner der rauchenden Wohnung womöglich dort oben gefangen sein könnte. Wie die Polizei mitteilte, öffnete die Feuerwehr die Tür mit Gewalt. Wie die Einsatzkräfte schnell feststellen konnten, hielt sich dort niemand auf. Die Ursache der Rauchentwicklung war schnell ausgemacht: Der Bewohner hatte versehentlich vor Verlassen der Wohnung das Essen auf dem eingeschalteten Herd stehenlassen. Weil die Anwohner schnell reagiert hätten, sei Schlimmeres verhindert worden, so die Polizei. Die Wohnung musste aber erstmal gelüftet werden.

